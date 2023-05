Toulouse zet Zakaria Aboukhlal uit selectie na commotie over vrouwonvriendelijke opmerking

De waarnemend burgemeester, Laurence Arribagé, vroeg tijdens een toespraak of de spelers stil wilden zijn. Dat was blijkbaar tegen het zere been van Aboukhlal, die haar toegebeten zou hebben. ,,Thuis praten vrouwen niet zo tegen mannen.” In plaats van zelf zijn excuses aan te bieden, ging hij naar verluidt na afloop ook nog verhaal halen bij een verblufte Arribagé.

Gevraagd naar het voorval wil de burgemeester de zaak vooral niet opblazen. ,,Spelers houden er niet echt van om op deze manier te worden gevraagd hun mond te houden.” De lezing van RMC klopt volgens haar niet, maar het medium zegt meerdere getuigen te hebben die het verhaal bevestigen.

Toulouse gaat nu zelf uitzoeken hoe de vork in de steel zit en houdt het bij een korte verklaring. ‘Geconfronteerd met de ernstige beschuldigingen gepubliceerd door RMC Sport tegen onze speler, Zakaria Aboukhlal, kondigt de club aan dat zijn speler tot nader order buiten de groep zal trainen, in afwachting van de resultaten van een intern onderzoek. Verder geven we geen commentaar.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De voormalig vleugelaanvaller van PSV en AZ raakte ook afgelopen weekend al in opspraak. Hij weigerde te spelen in een shirt met rugnummers in regenboogkleuren, onderdeel van de campagne ‘Homo of hetero: we dragen allemaal hetzelfde shirt’. Toulouse besloot hem daarom niet op te stellen, waardoor de Gorcumer de competitiewedstrijd tegen Nantes aan zich voorbij moest laten gaan.

De 23-jarige Aboukhlal maakte vorige zomer de overstap van AZ naar Toulouse. Met dertien goals (waaronder een in de bekerfinale) en vijf assists beleeft hij een uitstekend eerste jaar. ,,Ik leef nu mijn dromen”, liet hij eerder deze maand na de bekerwinst nog weten aan deze krant. Eind vorig jaar beleefde Aboukhlal ook al mooie momenten met Marokko op het WK. Het land schopte het in Qatar tot de halve finales.

Programma, uitslagen en stand Ligue 1

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Franse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.