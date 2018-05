Trainer Claudio Ranieri weg bij Nantes

Nantes moest vorig jaar toestemming vragen aan de Franse bond om Ranieri aan te stellen, want op basis van de reglementen was de Italiaan te oud. Voor het Franse betaalde voetbal hanteert de bond een maximumleeftijd van 65 jaar. Voor Ranieri werd echter een uitzondering gemaakt.

De gelouterde Italiaan verbaasde met Leicester City de voetbalwereld door in het seizoen 2015-2016 de titel te pakken in de Premier League. Een paar maanden later werd Ranieri ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. Ranieri werkt al sinds de jaren tachtig als voetbaltrainer. Hij had onder meer Fiorentina, Valencia, Chelsea, Juventus, AS Roma, AS Monaco en de nationale ploeg van Griekenland onder zijn hoede.