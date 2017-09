Anderlecht ontslaat trainer Weiler ondanks landstitel

Sevilla behoudt aansluiting met top na nipte zege

17 september Sevilla blijft in het spoor van ongeslagen koploper FC Barcelona. Op bezoek bij Girona won Sevilla met 0-1 door een doelpunt van Luis Muriel na 70 minuten spelen. Sevilla is met drie overwinning en een gelijkspel nog ongeslagen in de Primera Division.