Trainer Werder Bremen per direct weg wegens strafrechtelijk onderzoek

Turkije wint dankzij goal Kökcü en kan zich opmaken voor play-offs

Turkije heeft de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro met 1-2 gewonnen. De Turken kwamen binnen enkele minuten op achterstand door een goal van Beciraj, maar wisten de wedstrijd om te draaien. Aktürkoglu maakte de gelijkmaker en de ingevallen Feyenoorden Kökcü was verantwoordelijk voor de winnende na rust. Dankzij de overwinning mag Turkije zich via de play-offs proberen te kwalificeren voor het WK in Qatar.

16 november