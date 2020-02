Transfer van Bale naar China ketste op het laatste moment af

Welshman Bale, die in 2013 voor een toenmalig recordbedrag van 100 miljoen euro overkwam van Tottenham Hotspur, leek afgelopen zomer naar China te vertrekken nadat hij bij Real uit de gratie was geraakt. Die overgang leek er te komen zonder transferbedrag, maar Real Madrid wilde alsnog een afkoopsom. ,,Het was bijna rond", vertelde Olaroiu aan de The National, een krant in Dubai waar zijn team op trainingsstage is.



,,We waren eruit met zijn manager en met Real. Maar opeens, volgens mij nadat ze wat oefenwedstrijden hadden verloren, veranderden ze bij Real van gedachten. Eerst hoefden we alleen zijn salaris over te nemen, maar toen kwam er toch een transfersom bij. Dat werd te gortig."



Helemaal rouwig om het niet doorgaan van die transfer hoeft Bale niet te zijn. Bij Jiangsu Suning zou hij nu in een onzekere situatie verkeren. De start van de Chinese voetbalcompetitie is wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus voor onbepaalde tijd uitgesteld.