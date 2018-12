Trefzekere Van Dijk helpt Liverpool aan zakelijke zege op Wolves

Asensio mist finale WK voor clubs door dijbeen­bles­su­re

21 december In de finale van het WK voor clubs, morgen tegen Al Ain in Abu Dhabi, kan trainer Santiago Solari van Real Madrid geen beroep doen op Marco Asensio. De 22-jarige buitenspeler moet door een dijbeenblessure aan de kant blijven. Hij viel afgelopen woensdag in de halve eindstrijd tegen Kashima Antlers (3-1) geblesseerd uit. Asensio stond als invaller voor Gareth Bale nog geen kwartier in het veld.