Trinidad en Tobago rouwt om omgekomen international

video Droomde­buut voor Zirkzee (18) bij Bayern München

10:14 Joshua Zirkzee kon zich geen beter debuut in de Bundesliga wensen. De 18-jarige Schiedammer kwam in de 90ste minuut in het veld en maakte twee minuten later de 1-2 voor Bayern München. De Zuid-Duitse club won uiteindelijk met 1-3 van Freiburg door een treffer van Serge Gnabry in de vijfde minuut van de blessuretijd.