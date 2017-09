Trotse Bosz breekt Bundesliga-record met Dortmund

Bosz was na de 0-3 zege op Hamburger SV trots op zijn spelers. ,,Dit was de moeilijkste wedstrijd tot nu toe. We hadden niet verwacht dat HSV ons zo onder druk zou zetten. Geen enkel team heeft dat gedaan, zelfs Tottenham Hotspur niet. Maar als je hier wint, weer drie keer scoort en weer de nul houdt, dan kun je alleen maar trots zijn op je spelers. En dat ben ik."



Met 13 punten uit 5 duels gaat Dortmund fier aan de leiding in Duitsland, de op twee na beste competitiestart ooit van Die Schwarzgelben. Het betekent niet dat Bosz al de polonaise loopt. ,,Je mag nooit tevreden zijn", reageerde hij stoïcijns.



Christian Pulisic maakte met zijn 0-3 de 3000ste treffer van Dortmund op het hoogste niveau. Alleen Bayern München (3885) en Werder Bremen (3040) bereikten die mijlpaal eerder. De zege op HSV was bovendien de 750ste voor de club in de Bundesliga.