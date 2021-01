Trotse Koeman looft Ter Stegen en Puig, hoopt op terugkeer Messi

De opluchting was van het gezicht van Ronald Koeman af te lezen na de ontsnapping van FC Barcelona in de halve finale om de Supercopa. De Catalanen waren na penalty’s te sterk voor Real Sociedad. Marc-André ter Stegen en Riqui Puig ontvingen in het bijzonder de complimenten.

Het was Ter Stegen die de eerste twee strafschoppen van Real Sociedad stopte in de beslissende penaltyreeks. ,,Uiteindelijk moesten penalty's voor de beslissing zorgen. Dan heb je behalve een beetje geluk ook een goede keeper nodig. Wij hadden het beide vanavond”, zei Koeman na afloop.

Riqui Puig was de man die uiteindelijk de beslissende strafschop tegen de touwen schoot. Een bijzonder moment, want de publiekslieveling krijgt dit seizoen weinig speeltijd van Koeman. ,,Ik had al vier namen opgeschreven en vroeg mijn spelers wie de laatste strafschop wilde nemen. Riqui wilde dat meteen en was heel overtuigend.”

Barcelona verscheen gehavend aan de aftrap tegen Real Sociedad. Koeman: ,,Ik ben enorm trots op mijn ploeg. We hebben momenteel veel geblesseerden. Dan is het belangrijk om spelers in de selectie te hebben die de blessures kunnen opvangen en zelf in staat zijn het verschil te maken. Deze spelers hebben nu bovendien belangrijke ervaring opgedaan. Dit geeft vertrouwen.”

In de finale om de Spaanse Supercopa neemt Barcelona, waar Frenkie de Jong een ijzersterke wedstrijd speelde maar wel een strafschop miste, het op tegen Real Madrid of Athletic Club. ,,Wie het wordt, maakt me niks uit. Wij willen gewoon winnen”, aldus Koeman, die goede hoop heeft dat Lionel Messi op tijd fit is voor de finale. ,,We moeten het nog even afwachten.”