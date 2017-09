Tsjechen nagenoeg uitgeschakeld voor WK na domper tegen Duitsland

Het verschil tussen Noord-Ierland en Tsjechië bedraagt nu zeven punten. Er zijn nog drie duels in deze groep te gaan. Maandag speelt Tsjechië in Belfast tegen Tsjechië.



Duitsland kwam op voorsprong door een snelle goal in de vierde minuut van Timo Werner. In de 78ste minuuut maakte Vladimír Darida met een heerlijke knal de gelijkmaker en leek Tsjechië weer te leven. Mats Hummels dompelde Tsjechië vlak voor tijd in rouw met een rake kopbal.



Amin Younes kreeg geen speeltijd bij de Duitsers. De linksbuiten van Ajax bleef de hele wedstrijd op de bank.



Duitsland blijft koploper in groep C met de volle score van 21 punten uit zeven duels. Het doelsaldo van 29-2 zegt ook veel over de kracht van de ploeg van bondscoach Joachim Löw. Noord-Ierland volgt de koploper op vijf punten.