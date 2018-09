Tsjechische bondscoach stapt op na afgang tegen Rusland

Donderdag verloren de Tsjechen het eerste groepsduel in de Nations League. In eigen huis was Oekraïne met 2-1 te sterk. Een bittere pil, maar de gifbeker bleek nog niet leeg. Maandagavond werd de ploeg van Jarolim in het oefenduel met Rusland met liefst 1-5 afgedroogd.