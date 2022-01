Turkse voetbalwereld in rouw: 27-jarige international komt om het leven bij auto-ongeluk

Samenvatting Juve wint spektakel­stuk bij Roma ondanks rood De Ligt, Inter terug aan kop

Juventus heeft de uitwedstrijd bij AS Roma met 3-4 gewonnen. Matthijs de Ligt kreeg tien minuten voor tijd een rode kaart, maar de Poolse doelman Wojciech Szczęsny voorkwam dat AS Roma uit de strafschop nog de 4-4 maakte in het spektakelstuk in Stadio Olimpico.

