Tussenpaus Solskjaer wil niet meer weg bij United

Solskjaer is daarmee de tweede trainer die met Manchester United zijn eerste vier duels in de league wint. De eerste was de legendarische Matt Busby in 1946.



Busby won ook vijf keer de landstitel met Manchester, maar zo ver wil Solskjaer niet vooruitkijken. ,,Ik ben alleen bezig met de volgende wedstrijd. Als je vier keer wint met deze ploeg, kun je de volgende vier wedstrijden ook winnen. Dat is mijn uitdaging'', aldus de Noor, die in principe in mei terugkeert naar zijn club Molde.