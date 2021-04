Twaalf clubs leggen bom onder clubvoetbal met aankondiging Super League: ‘Nieuw hoofdstuk in Europees voetbal’

Zes uit Engeland, drie uit Italië en SpanjeTwaalf Europese clubs zijn zondagavond (net na middernacht) naar buiten gekomen met een statement over de oprichting van de Super League. Daarmee wordt een bom onder het gehele Europese clubvoetbal gelegd. De UEFA dreigt met enorme straffen voor de clubs en de spelers die in de Super League willen uitkomen.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur (zes clubs uit de Premier League), Atlético Madrid, Real Madrid, FC Barcelona (drie clubs uit La Liga), AC Milan, Internazionale en Juventus (drie clubs uit de Serie A) zijn de twaalf clubs die hebben ingestemd met een nieuwe Europese Super League (ESL). Zij maakten zondagavond laat hun plannen bekend, nadat in de loop van de dag al duidelijk werd dat er een enorme bom onder het Europese clubvoetbal was gelegd. Oranje-internationals Virgil Van Dijk, Georginio Wijnaldum, Donny van de Beek, Nathan Aké, Steven Bergwijn, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Frenkie de Jong behoren tot de spelers die bij de twaalf initiatiefnemers onder contract staan. Het is nog niet duidelijk hoe de spelers tegenover deze plannen staan.



De oprichters verwachten met de Super League een bedrag van 10 miljard euro te generen gedurende de periode dat de clubs zich aan het ambitieuze project hebben verbonden. De twaalf tot vijftien clubs die de oprichting van de Super League mogelijk maken, kunnen rekenen op een bedrag van 3,5 miljard euro om hun investeringsplannen te ondersteunen en de financiële impact van de coronapandemie op te vangen.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum in duel met Thomas Partey. Hun clubs Liverpool en Arsenal behoren tot de twaalf clubs. © Pool via REUTERS De Super League lanceerde zondagavond al een eigen website, met de slogan ‘The best clubs, the best players, every week.’ De ESL hoopt in augustus al te kunnen beginnen met een competitie van twintig clubs. Ajax, Bayern München en Paris Saint-Germain worden genoemd als clubs die het nieuwe format moeten gaan opvullen. De ESL gaat uit van vijftien ‘founding members’ (vaste deelnemers) met vijf clubs die zich jaarlijks kunnen plaatsen door goede prestaties in de nationale competities. De clubs uit de ESL zijn van plan uit de UEFA te stappen en niet meer mee te doen aan de Champions League. Ze willen in de weekenden nog wel actief blijven in hun nationale competities. In de persverklaring vermeldt de directie van de Super League dat de oprichters uitkijken naar de discussies met de UEFA en de FIFA om met elkaar samen te gaan werken, “voor de beste uitkomst van de nieuwe liga en voor het voetbal in het geheel.”

Veel kritiek op plannen: ‘Pure hebzucht’

De plannen van de twaalf clubs worden in heel Europa met veel kritiek en woede ontvangen, vooral door de fans van de twaalf clubs. Supporters van Arsenal, de huidige nummer negen (!) in de Premier League, laten weten zich te schamen voor de plannen van hun club. Ook AC Milan en Internazionale presteren al tien jaar niets bijzonders in de Champions League. Gary Neville haalde zondagmiddag bij Sky Sports al hard uit naar de plannen. ,,Het is een complete schande. Het is pure hebzucht. Deze clubs verraden hun eigen fans. Ze bedriegen de mensen, de arbeiders, het volk dat hen groot heeft gemaakt", zei de voormalig rechtsback van Manchester United.

Clubs willen in augustus al van start

In augustus dient de competitie al van start te gaan in twee groepen van tien ploegen, met uit- en thuiswedstrijden. De top drie van elke poule plaatst zich voor de kwartfinales. De clubs die als vierde en vijfde eindigen, gaan in play-offs strijden om de resterende twee tickets. In de knock-outfase wordt eveneens een uit- en thuiswedstrijd gespeeld. De finale van de Super League gaat dan om één wedstrijd, die eind mei moet worden afgewerkt.

De ploegen die in de Super League uitkomen, zullen volgens het plan van de oprichters doorgaan met het spelen van competitiewedstrijden in eigen land. De vraag is echter of dat nog wel mogelijk zal zijn. De UEFA keurde zondag de komst van een ‘wilde’ Super League in harde bewoordingen af en dreigde de deelnemende clubs uit de nationale competities te zetten en de spelers die in de Super League uitkomen, te weren uit de nationale teams.

Pérez, Agnelli en Glazer over de Super League

Florentino Pérez, de steenrijke voorzitter van Real Madrid, wordt voorzitter van de Super League. Juventus-voorzitter Andrea Agnelli en Joel Glazer, de Amerikaanse mede-eigenaar van Manchester United, worden vice-voorzitters. ,,We zullen voetbal op elk niveau helpen en het naar zijn rechtmatige plek in de wereld brengen. Voetbal is de enige mondiale sport ter wereld met meer dan 4 miljard fans en het is onze verantwoordelijkheid als grote clubs om aan hun wensen te voldoen", zegt Pérez in het gezamenlijke statement van de twaalf clubs.

,,De twaalf oprichters vertegenwoordigen miljarden fans over de hele wereld en samen liefst 99 Europese prijzen. We zijn samengekomen op dit kritieke moment, waardoor de Europese competitie kan worden getransformeerd. De sport waar we van houden krijgt zo een duurzame basis, de solidariteit zal aanzienlijk worden vergroot en fans krijgen een constante stroom aan topwedstrijden die hun passie voor het spel zal blijven voeden", schrijft Agnelli.

Glazer zegt: ,,Door ‘s werelds beste clubs en spelers samen te brengen om het hele seizoen tegen elkaar te spelen, opent de Super League een nieuw hoofdstuk voor Europees voetbal, wat zorgt voor competities en faciliteiten van wereldklasse en meer financiële steun voor de bredere voetbalpiramide.”

