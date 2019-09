Twee gemiste penalty's en afgekeurde goal in slotfase op Mallorca

De wedstrijd zat lange tijd op slot, maar de Japanse dribbelaar Takefusa Kubo (18, gehuurd van Real Madrid) versierde met een van zijn eerste acties direct een strafschop voor Real Mallorca. Abdón Prats, de spits van de thuisploeg, benutte de penalty in de 81ste minuut echter niet. Athletic Bilbao kreeg diep in blessuretijd nog een ultieme kans om de drie punten mee te nemen naar Baskenland en daarmee de koppositie te grijpen in La Liga, maar ook de uitploeg scoorde niet uit een (zeer makkelijk gegeven) strafschop. Het was nu de 38-jarige spits Aritz Aduriz, enorm populair bij het thuispubliek vanwege twee goede jaren bij Real Mallorca, die zijn slap ingeschoten strafschop in de 96ste minuut gekeerd zag worden.



Daarmee was het late spektakel in Palma de Mallorca nog niet voorbij, want in de 98ste minuut leek invaller Álex Alegría alsnog de winnende te maken voor Real Mallorca. Zijn rake kopbal uit een indraaiende vrije trap werd echter terecht afgekeurd wegens buitenspel. Het bleef zodoende dus ‘gewoon’ bij 0-0, waardoor Athletic Bilbao tweede blijft met een puntje minder dan Atlético Madrid. Real Mallorca, dat de afgelopen twee seizoenen promoveerde, staat veertiende in La Liga met vier punten na de eerste vier competitieduels.