Twee positieve tests bij Atlético Madrid in aanloop naar kwartfinale tegen RB Leipzig

EL-clash met Inter Bosz vol vertrouwen met Leverkusen: ‘Vrezen geen enkele tegenstan­der’

17:53 Peter Bosz ziet de wedstrijd van maandag in de kwartfinales van de Europa League tegen Internazionale met vertrouwen tegemoet. ,,We hebben altijd respect voor de tegenstander. Maar we zijn voor niemand bang, we vrezen geen enkele tegenstander”, aldus de Nederlandse trainer van Bayer Leverkusen bij een persconferentie in Düsseldorf, waar het duel gespeeld wordt.