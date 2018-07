Twee wonderschone goals bij Benfica-Juventus in Champions Cup

Trencin zet grote stap richting duel met Feyenoord

26 juli AS Trencín heeft een goede uitgangspositie in de tweede voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer Ricardo Moniz won vanavond in Polen met 0-1 van Górnik Zabrze. De club van eigenaar Tscheu La Ling ligt op koers om Feyenoord te treffen.