Twijfels bij PSG over Icardi nu nieuwe liefdessoap alle aandacht trekt

Het echtpaar Icardi houdt er al jaren een bijzonder liefdesleven op na. Wanda was eerder getrouwd met Maxi López. Dat huwelijk liep in 2013 echter op de klippen, waarna ze een relatie kreeg met Icardi, een ploeggenoot en vriend van López bij Sampdoria. De twee trouwden in 2014 en Wanda werd ook de manager van de Argentijn.

,,Mauro is er al twee dagen niet in verband met een privé-situatie", laat trainer Mauricio Pochettino weten in aanloop naar het Champions League-duel met RB Leipzig van dinsdagavond. Het is nog onduidelijk of de Argentijn deel uit maakt van de selectie van de Fransen. ,,We houden de situatie in de gaten en zullen zien wat er gebeurd.”