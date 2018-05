Twijfels over Lukaku voor finale FA Cup

Tapia, Farfan en Guerrero in voorlopige WK-selectie Peru

8:51 Feyenoorder Renato Tapia en ex-PSV'er Jefferson Farfan zijn opgenomen in de voorlopige WK-selectie van Peru. In de 25 man tellende groep is ook Paolo Guerrero present wiens dopingschorsing van zes maanden onlangs is afgelopen.