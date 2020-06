Twitterfittie tussen Van Aanholt en opiniemaker gaat viral: ‘Je mag mijn grote teen kussen’

Hopkins, een Britse columnist en media-persoonlijkheid met meer dan een miljoen volgers op Twitter, riep als reactie op #blackouttuesday een nieuwe dag in het leven op Twitter: #whiteoutwednesday. ,,Vandaag is het #whiteoutwednesday‘’, postte Hopkins woensdag. ,,Ik post weldra een foto van mijn achterwerk.”



Van Aanholt reageerde gisteravond als door een adder gebeten op de tweet. ,,Ik weet niet wie zij is, maar WOW... 2020 moet jou weggummen.” Hopkins reageerde meteen: ,,Beste Patrick van Aanholt, mijn naam is Katie Hopkins. Ik ben een witte conservatieve christen, je mag knielen en mijn ring kussen.”



Van Aanholt reageerde gevat. ,,Beste Katie Hopkins, mijn naam is Patrick van Aanholt, ik ben een Dutch black en christen (niet dat kleur of geloof er iets mee te maken heeft). Je bent welkom op Selhurst Park om mijn grote teen te kussen. Ik zal op je wachten.” De tweet van Van Aanholt haalde in enkele uren meer dan 30.000 likes.