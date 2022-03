Tymoshchuk levenslang geschorst door Oekraïense voetbalbond

De trainerslicentie van de 42-jarige voormalige aanvoerder van het nationale elftal wordt nu ingetrokken, waardoor hij niet meer kan werken in eigen land. Ook worden zijn in Oekraïne gewonnen titels geschrapt.



Tymoshchuk kwam in eigen land uit voor Volyn uit zijn geboortestad Loetsk, waarna hij naar topclub Sjachtar Donetsk verhuisde. Met die club won hij drie landstitels, drie keer de beker en een Supercup. Na een goede periode bij Zenit stapte de oud-middenvelder over naar de Duitse topclub Bayern München. In 2016 beëindigde hij zijn loopbaan.