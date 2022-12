Tyrell Malacia vond het zwaar dat hij niet speelde op WK: ‘Ik zat er wel even doorheen’

Bij Manchester United probeert Malacia de kater weg te spoelen, al geeft hij toe zware weken achter de rug te hebben. ,,Het is moeilijk als je geen minuten mag maken, je blijft toch elke wedstrijd hopen”, vertelde hij na de 3-0 zege van United op Nottingham Forest bij Viaplay. ,,Je doet je best op de training en blijft het team supporten.”

,,Maar ik ken mezelf en wil gewoon altijd spelen. Natuurlijk zat ik er daarom wel even doorheen, maar dan moet je jezelf weer oppakken. Want je weet maar nooit, je kan in de laatste vijf minuten of in de rust toch worden ingebracht. Dan moet je er wel klaar voor zijn. Maar als je zoveel weken op een WK bent en uiteindelijk helemaal niet speelt, dan is dat moeilijk.”