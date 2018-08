UEFA Award voor ‘voetbalicoon’ Beckham

De 43-jarige Engelsman, goed voor 115 interlands, is de opvolger van Francesco Totti die de prijs vorig jaar kreeg. ,,Een ware voetbalicoon van zijn generatie’’, noemt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin de voormalig middenvelder van onder meer Manchester United en Real Madrid in een persbericht.

,,Ik heb voor David Beckham gekozen omdat hij een mondiale ambassadeur van het voetbal is. Hij promoot het voetbal en haar waarden tot in elke uithoek van de planeet. Met zijn onvermoeibare inzet voor humanitaire projecten over heel de wereld heeft hij de levens van vele kinderen verbeterd.’’