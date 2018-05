UEFA-baas Ceferin over plan Infantino: Voetbal is niet te koop

'Emery is een meester in het smeden van een collectief'

15:26 De tijden van decennialange dienstverbanden als trainer van een Engelse topclub zijn sinds de bekendmaking van het vertrek van Arsène Wenger bij Arsenal definitief voorbij. Unai Emery (46) is de man die in het gapende gat stapt dat is ontstaan na het vertrek van het boegbeeld. Maar wie is de Bask?