UEFA-baas maakt gehakt van FIFA-plan: ‘WK elke twee jaar? Dan doen Europese landen niet mee’

De KNVB stemde tegen een WK om de twee jaar, maar daarmee was de Nederlandse bond stevig in de minderheid. Slechts 22 voetbalbonden stemden tegen het voorstel van de FIFA terwijl 166 voetbalbonden vóór een tweejaarlijks WK stemden. De Nederlandse voetbalbond vindt dat één WK per vier jaar het toernooi juist speciaal maakt en is van mening dat er op de voetbalkalender geen ruimte is voor nóg meer wedstrijden. 166 andere voetbalbonden en FIFA-voorzitter Gianni Infantino zijn het daar niet mee eens: ,,Het uitgangspunt is niet: de kalender is vol, dus er verandert niets", zei Infantino al.

UEFA-baas Ceferin is het totáál niet eens met zijn collega van de FIFA, zo zegt hij in gesprek met Record. ,,Het is onmogelijk, een totaal irrationeel idee. Het volgende WK is in 2022 en die daarna in 2026. In 2028 hebben we een Europees kampioenschap dus als er een WK in 2028 komt, zullen de Europese landen er niet aan meedoen. En als de Zuid-Amerikaanse landen de Copa America hebben zullen zij ook niet meedoen. Wat voor WK wordt dat dan? Ik heb echt geen idee waarom we dit nodig zouden hebben.”



Ceferin schaart zich bovendien achter de woorden van de KNVB dat er geen ruimte is op de voetbalkalender: ,,Kun je je voorstellen hoe het is voor spelers om elk jaar een toernooi van één maand te hebben? Ze krijgen steeds meer blessures, omdat de voetbalkalender al zo vol zit. Dit is een politiek idee, maar in de realiteit zal dit idee geen enkele steun krijgen.”