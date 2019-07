UEFA bevestigt straf KV Mechelen, AA Gent mag Europa League in

Video Luuk de Jong maakt zijn eerste treffer voor Sevilla

7:43 Luuk de Jong heeft in Texas zijn eerste doelpunt voor Sevilla gemaakt. De spits, overgekomen van PSV, deed dat in de oefenwedstrijd tegen FC Dallas op bijzonder fraaie wijze. De Jong wipte de bal in het strafschopgebied met rechts over zijn tegenstander heen en volleerde vervolgens met links hard raak.