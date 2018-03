UEFA doet onderzoek naar mogelijk racisme Zenit-fans

Russische fans zouden Naby Keïta van Leipzig hebben beledigd terwijl de middenvelder uit Guinee geblesseerd op de grond lag.

Op 31 mei, twee weken voor de start van het WK in Rusland, beslist de UEFA over een mogelijke straf.



Als de beschuldigingen kloppen, zou dit het tweede racistische incident rondom Zenit zijn van dit seizoen. In december van vorig jaar werd de Russische club gestraft omdat fans de voormalige Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic hadden vereerd. Mladic werd in november door het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij krijgt onder meer de schuld van de massamoord van Bosnische moslims in 1995 in Srebrenica.