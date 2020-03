UEFA: Probleem van racisme zit in onze samenlevingen

,,Velen van ons zijn er ziek van wat we dit seizoen in een aantal Europese stadions hebben gezien”, aldus Ceferin. ,,Het probleem ligt niet op het voetbalveld, waar de diversiteit groter is dan in elke andere sport en waarschijnlijk ook elk ander onderdeel van de samenleving. Het probleem zit in onze samenlevingen. Dit moet stoppen. Dingen moeten veranderen.”



Donkere spelers in Europese clubcompetities hebben dit seizoen geregeld te maken met racisme. De racistische bejegening van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira door aanhangers van FC Den Bosch ging in november de hele wereld over. Het kabinet in Nederland stelt de komende drie jaar 14 miljoen euro beschikbaar om racisme en discriminatie in de voetbalsport aan te pakken.