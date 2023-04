UEFA richt ‘denktank’ op met Ronald Koeman, Zinédine Zidane en José Mourinho

De UEFA football board werd in Lissabon door het uitvoerend comité van de UEFA goedgekeurd. De eerste bijeenkomst van de raad is op 24 april in Nyon, bij de finale van de Youth League. De UEFA football board zal brainstormen over wijzigingen van de reglementen of de organisatie van het voetbal, ideeën die vervolgens kunnen omgezet worden in ‘wetsontwerpen’.