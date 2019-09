UEFA schenkt 600.000 bomen aan EK-steden

Nederland mag EK zaalvoet­bal organise­ren

20:35 Het Europees kampioenschap zaalvoetbal is in 2022 in Nederland. De KNVB kreeg de organisatie van het evenement toegewezen door het bestuur van de UEFA, dat een bijeenkomst in Ljubljana had. Frankrijk, Portugal, Bosnië-Herzegovina, Kazachstan en Litouwen waren ook in de race om het EK binnen te halen.