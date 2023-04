UEFA weigert andere sporten te volgen en blijft Russen uitsluiten

Terwijl de Russen en Belarussen langzaam maar zeker in diverse sporten weer worden toegelaten, houdt de UEFA voet bij stuk. Dat houdt in dat we voorlopig nog geen Russische teams in het Europese clubvoetbal te zien krijgen.

Een terugkeer van Rusland op de Europese voetbalvelden is voorlopig nog niet aan de orde. Kort na zijn herverkiezing als voorzitter van de organisatie zei Aleksander Ceferin op een congres in Lissabon dat zoiets heel lastig is. „Mijn persoonlijke mening is dat het niet kan zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt”, voegde hij eraan toe.

De UEFA besloot al in februari vorig jaar, kort na de Russische inval in Oekraïne, de clubs en het nationale elftal uit Rusland voorlopig van de toernooien te weren. De FIFA nam hetzelfde standpunt in. Vooralsnog mag Belarus, een bondgenoot van Rusland, wel meedoen aan de kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Duitsland. De UEFA beraadt zich erop om ook dit land uit te sluiten.

Eerder werd bekend dat Russische en Belarussische spelers wel weer welkom zijn op het tennistoernooi van Wimbledon dit seizoen. Daarnaast riep het Olympisch Comité (IOC) op op Russen en Belarussen onder bepaalde voorwaarden weer toe te laten tot sportevenementen.

Internationale zwembond steunt IOC wel over toelating Rusland

De internationale zwembond World Aquatics steunt het IOC voorlopig wel in het voornemen Russen en Belarussen onder voorwaarden weer toe te laten tot de evenementen. Om de mogelijkheden te onderzoeken de betreffende atleten onder neutrale vlag mee te laten doen, wordt een zogenoemde ‘task force’ in het leven geroepen, die vermoedelijk in juli een definitief standpunt formuleert. Vooralsnog blijft het huidige beleid van uitsluiting van kracht.

Het IOC heeft criteria opgesteld die de neutraliteit van Russen en Belarussen moeten garanderen. Zo mogen ze de Russische inval in Oekraïne niet actief steunen en geen banden hebben met militaire organisaties. Of dit beleid wordt ingevoerd, is verder aan de internationale federaties.