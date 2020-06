UEFA wil maatregelen tegen koppen in jeugdvoetbal

Matser reageert nu met emotie op het bericht. ,,Dit doet me wel wat. Ik heb destijds een enorme strijd moeten leveren en de hele wereld over me heen gekregen. In het begin stond ik alleen, later kwam er steun van andere wetenschappers. Laat ik het zo zeggen, ik ben geen slappe zak geweest en ben achter mijn standpunten blijven staan. Daar ben ik trots op.”



De Helmondse wetenschapper zegt nooit te hebben getwijfeld. ,,Maar toen het Albert Einstein College of Medicine in New York mijn bevindingen onderschreef was dat toch een overwinning. Destijds is de FIFA bij mij geweest om te vragen of ik mijn bevindingen misschien iets anders zou kunnen formuleren. Ik heb dat altijd geweigerd. Dat er nu iets wordt gedaan voor de gezondheid van kinderen is een prachtige beloning. Koppen kan schadelijk zijn voor de hersenen. Preventieve maatregelen zijn belangrijk."



In de loop der jaren zijn er al wel eerder regels aangepast. Zo wordt er langs de lijn veel strenger opgelet of spelers doorgaan bij hersenletsel.