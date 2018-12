Uitblinker Hazard loodst Chelsea voorbij Watford

Nog geen twee minuten later maakte Watford gelijk via Roberto Pereyra. De Argentijn nam een corner in één keer op de slof en Chelsea kon opnieuw beginnen. Na de rust was het even wachten op kansen, tot Foster Hazard in de 58ste minuut tegen de grond werkte in de zestien: een logische penalty volgde. De Belg ging zelf achter de bal staan en faalde niet vanaf elf meter.