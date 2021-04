Uitblinkers Frenkie en Messi helpen Koeman aan eerste hoofdprijs bij swingend Barcelona

FC Barcelona trof een tegenstander die uit was op revanche. Athletic Club verloor begin april de eindstrijd van de editie van 2020 ten koste van Real Sociedad. Dat de Basken uit waren op eerherstel, spatte er niet vanaf. Het bleek vanaf de eerste minuut eenrichtingsverkeer in Sevilla, de standplaats van de finale. FC Barcelona bepaalde, Athletic wachtte af. Ondanks de dreiging in de eerste helft en een paar prachtige aanvallen miste Barça scherpte in de afronding. Frenkie de Jong was het dichtst bij een openingstreffer. De middenvelder raakte in de openingsfase de paal.