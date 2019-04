‘Uitdager’ Lille vernedert PSG in kampioenswedstrijd

Voor PSG, dat vorige week in eigen huis ook al een steek had laten vallen tegen RC Strasbourg (2-2), is er ook na de pijnlijke nederlaag in Noord-Frankrijk niets aan de hand. Het gat met Lille is na vanavond nog altijd 17 (!) punten, en dan heeft de kampioen uit Parijs ook nog een duel tegoed.

Het werd voor 49.712 toeschouwers een heet avondje voor de kampioen van Frankrijk. PSG, nog altijd zonder zijn geblesseerde sterren Neymar en Edinson Cavani, zat geen moment lekker in zijn vel. Na een rode kaart voor Juan Bernat, na iets meer dan een halfuur, speelde de formatie van Thomas Tuchel eigenlijk al een verloren wedstrijd. De 5-1 van vanavond was de grootste nederlaag van PSG dit seizoen, in alle competities.



Lille werd vanavond in het zadel geholpen door Thomas Meunier. De Belg van PSG schoot de bal na zeven minuten al in zijn eigen doel. Na de snelle gelijkmaker van Bernat profiteerde Lille vervolgens optimaal van de overtalsituatie. Nicolas Pépé (met zijn negentiende competitiegoal van het seizoen), Jonathan Bamba, Gabriel Dos Santos en José Fonte voerden de score na de rust flink op.



PSG speelt woensdag bij Nantes. Mocht de ploeg van Tuchel die wedstrijd winnen, zijn ze niet meer in te halen door Lille en is de zesde titel in zeven jaar tijd alsnog binnen.