Uitgedund Wolfsburg kan weer rekenen op doeltreffende Weghorst

Serie C-club met 9 man aan aftrap na corona-uit­braak: ‘Schande’

21 december Een opmerkelijke wedstrijd gisteren op het derde niveau in Italië. Casertana, de nummer zestien van de Serie C, speelde door een corona-uitbraak (15 gevallen) met slechts negen man het duel met concurrent Viterbese. Casertana is boos op de Lega Pro en de tegenstander dat de wedstrijd toch moest doorgaan.