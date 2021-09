Uitzinnige Cristiano Ronaldo geschorst na verbreken wereldrecord: ‘Sorry, emoties namen de overhand’

,,Ik kan mezelf niet eens in woorden uitdrukken. Ik ben uitzinnig door deze ongekende sensatie. Van alle records die ik heb gebroken tijdens mijn carrière - en dat zijn er gelukkig al een paar geweest - is dit record heel speciaal voor mij. Dit record is er zeker eentje die op mijn lijstje staat van prestaties waar ik echt heel trots op ben", schrijft Cristiano Ronaldo op zijn Instagrampagina.



,,Allereerst omdat elke keer dat ik mijn land vertegenwoordig een speciaal moment is, omdat ik weet dat ik Portugal verdedig en aan de wereld laat zien uit welk hout Portugese mensen gesneden zijn. Ten tweede omdat competities van nationale teams altijd een zeer sterke invloed op mij hebben gehad toen ik opgroeide en mijn idolen elke zomer voor hun vlag zag spelen op EK's en WK's. Maar ten slotte en vooral betekent het maken van 111 doelpunten voor Portugal 111 momenten zoals we die vandaag in de Algarve hebben meegemaakt. Momenten van wereldwijde eenheid en geluk voor miljoenen en miljoenen Portugese burgers over de hele wereld. Voor hen is elk offer waard.”



Ali Daei

Ook looft Ronaldo zijn voorganger, Ali Daei. ,,Een andere reden voor mij om deze prestatie te waarderen, is omdat Ali Daei de lat op een enorm hoog niveau heeft gelegd. Op een gegeven moment begon ik zelfs te denken dat ik hem misschien nooit zou evenaren. Felicitaties aan hem voor het zo lang vasthouden van het record en bedankt dat je altijd zoveel respect voor me hebt getoond, elke keer dat ik scoorde en elke keer dat ik steeds dichter bij zijn geweldige aantal goals kwam.”



Tot slot: ,,Bedankt Portugal. Dank aan al mijn teamgenoten en tegenstanders om deze reis zo onvergetelijk te maken. Laten we elkaar de komende jaren op het veld blijven ontmoeten! Ik ben nog niet klaar...", aldus Ronaldo, die op de Portugese televisie beloofde dat hij zeker nog een paar jaar door zou gaan: ,,Welke records ik nog kan breken? Dat weet ik niet, maar wat ik het liefst wil, is blijven spelen. Ik voel me gemotiveerd en heb nog steeds de kracht om nog drie, vier of vijf jaar door te gaan.”