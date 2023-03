Uitzinnige menigte wacht Lionel Messi op na bezoek aan restaurant in Buenos Aires

Met samenvatting Feyenoord-opponent AS Roma met man minder onderuit in derby tegen Lazio, ruime zege koploper Napoli

AS Roma, tegenstander van Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League, heeft de derby bij stadgenoot Lazio verloren. In Stadio Olimpico eindigde de Derby della Capitale in 1-0. AS Roma, waar Georginio Wijnaldum een basisplaats had en Rick Karsdorp ontbrak vanwege een gebroken neus, speelde ruim een uur met een man minder.