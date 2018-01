Uitzwaaiwedstrijd Duitsland tegen Saudi's

Trainer Kaiserslautern herstelt voorspoedig van hartaanval

26 januari Coach Jeff Strasser van Kaiserslautern herstelt voorspoedig. De trainer werd eerder in de week onwel in de rust van de wedstrijd bij Darmstadt en per direct naar een ziekenhuis vervoerd. Volgens Duitse media kreeg hij een hartaanval, maar heeft hij niet in levensgevaar verkeerd.