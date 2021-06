Ultieme clubhopper ‘El Loco’ (44) vindt het na 31 clubs mooi geweest

‘El Loco’ (de gek) speelde vrijdag zijn laatste wedstrijd in dienst van Sud América, een club uit de tweede divisie in Uruguay. De spits zwierf met name door Zuid-Amerika, waar hij voor tal van clubs speelde. Hij voetbalde ook een tijdje in Europa, voor Deportivo la Coruña en Real Sociedad uit Spanje, de Griekse club Aris en in Israël bij Beitar Jeruzalem.