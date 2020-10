Ultieme wraak: weggestuurde Dani Parejo deelt dreun uit aan oude liefde Valencia

Positief getest Ronaldo slaat terug naar Italiaanse minister: ‘Ik heb de regels niet overtreden, dat zijn leugens’

16 oktober Juventus-sterspeler Cristiano Ronaldo (35) heeft krachtig ontkend dat hij tijdens de afgelopen interlandperiode de coronaregels in Italië heeft geschonden. ,,Ik heb het protocol nooit overtreden”, liet de Portugese sterspeler via Instagram weten. ,,Iemand hier in Italië, wiens naam ik niet zal noemen, heeft gezegd dat ik dat wel heb gedaan. Dat is simpelweg een leugen.”