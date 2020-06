Umtiti traint mee bij eerste groepssessie Barça

Real Madrid

Real Madrid trainde ook weer voor het eerst met een vrijwel complete selectie. Alleen de Serviër Luka Jovic ontbrak. Hij liep begin mei thuis een breuk in het hielbeen van zijn rechtervoet op. Eden Hazard trainde wel mee. De Belgische international werd op 5 maart in Dallas geopereerd aan zijn rechterenkel en werkte sindsdien aan zijn herstel. Hazard, overgekomen van Chelsea, beleeft een moeilijk eerste jaar in Madrid. Hij miste de seizoensstart in Spanje door een hamstringblessure en stond ook tussen begin december en begin februari al twee maanden aan de kant met een enkelblessure. Eind februari ging het weer mis waarna een operatie volgde en niet veel later het coronavirus de competitie stillegde.



Real Madrid, tweede achter Barcelona met twee punten minder, hervat de competitie op 14 juni met een thuiswedstrijd tegen Eibar. Er zijn nog elf speeldagen te gaan in Spanje.