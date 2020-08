Uniek: doelpuntrijk Atalanta is eerste Serie A-club met nul Italiaanse treffers

Atalanta-PSGEen opmerkelijk feitje uit de Serie A: Atalanta is de eerste club ooit die een seizoen lang geen enkele Italiaanse doelpuntenmaker in de gelederen had. Juist bij het veelscorende Atalanta, dat in totaal 98 treffers liet noteren, klinkt dat uiterst onwaarschijnlijk. Paris Saint-Germain is vanavond in de kwartfinale van de Champions League gewaarschuwd.

Heeft de ploeg dan helemaal geen Italianen in de selectie? Dat wel, al zijn het er slechts negen. Mattio Caldara was met veertien optredens de Italiaan met de meeste minuten in dienst van de sensatieploeg, maar hij wist het net niet te laten bollen. Doelman Pierluigi Gollini stond 33 duels onder de lat, maar hij kon logischerwijs ook niet voor een Italiaans doelpunt zorgen.

Zo is Atalanta de enige club ooit waar de doelpunten louter van buitenlandse voeten kwamen. Sloveen Josip Ilicic (15) en Colombianen Duvan Zapata (18) en Luis Muriel (18) waren de grootste doelpuntenkanonnen van het uiterst productieve Atalanta. Ook de Nederlands-Duitse linksachter Robin Gosens had met negen treffers in de competitie een flink aandeel. Oranje-middenvelder Marten de Roon liet twee goals noteren. Landgenoot Hans Hateboer stond 32 keer als rechtsback geposteerd, maar slaagde er niet om om zich op het scoreformulier te schieten. Ook in de Champions League bleef de Italiaanse teller op nul staan.

Doelpuntenmakers Atalanta per afkomst

• Colombia - 36

• Slovenië - 15

• Kroatië - 9

• Argentinië - 9

• Duitsland - 9*

• Oekraïne - 8

• België - 2

• Zwitserland - 2

• Nederland - 2

• Brazilië - 2

• Albanië - 1

• Ivoorkust - 1

* Robin Gosens wordt tot de Duitsers gerekend

Capocanonniere

Het uitblijven van Italiaanse goals bij Atalanta mag gerust bijzonder worden genoemd, gezien het feit dat Lazio-spits Ciro Immobile zich met 36 treffers naar de capocanonniere schoot. In totaal werd er dit seizoen 1154 keer gejuicht in de Italiaanse voetbalstadions. 411 keer liet een Italiaan het net bollen, een bijdrage van 35,6 procent. Juist dat hoge aantal Italiaanse treffers in de competitie maakt het unicum van Atalanta zo uniek.

Juventus volgde het opmerkelijke voorbeeld van Atalanta. De landskampioen was ook nauwelijks afhankelijk van Italiaanse grillen, zo blijkt uit een blik op de wedstrijdstatistieken in de competitie. Met name Cristiano Ronaldo (31) en Paulo Dybala (11) verzorgden de doelpunten. De Italiaanse bijdrage werd geleverd doorcentrumverdedigers Leonardo Bonucci (3) en Giorgio Chiellini (1). Ook buitenspeler Federico Bernardeschi vond eenmaal het net.

Vanavond PSG Nog twee hordes dient Atalanta te nemen voordat de ploeg historie schrijft en doorstoot naar de finale van de Champions League. Vanavond om 21.00 uur trappen Atalanta en Paris Saint-Germain af voor een plek bij de laatste vier. PSG was al voor de coronabreak te sterk voor Borussia Dortmund, Atalanta was te sterk voor Valencia.

Volledig scherm De Italiaanse topscorer bij Juventus: Leonardo Bonucci. © Getty Images