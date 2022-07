Unieke beelden: bodycam zet knappe goal Giroud in nieuw perspectief

Vooral de beelden van het doelpunt van Olivier Giroud werden op social media verspreid. De Franse spits zette de Italiaanse kampioen op voorsprong met een behendig stiftje over de doelman. Zijn directe verdediger Timo Hübers droeg een bodycam, en liet zo zien hoe snel je door de aanval van AC Milan overlopen kan worden. Gelukkig filmde de verdediger ook een paar indrukwekkende verdedigende acties van hemzelf, en was te zien hoe chaotisch een hoekschop is.