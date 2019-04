United blijft achter blunderende De Gea staan

Toen de BBC Solskjaer vroeg of hij eraan dacht om De Gea, die dit seizoen vaker in de fout ging, buiten de ploeg te laten was het antwoord van de Noor duidelijk: ,,Nee. David is bij deze club altijd een fantastische keeper geweest. Zijn reactie na City was goed en ik heb vertrouwen in hem. Hij weet dat hij beter kan bij die goal, maar zulke dingen gebeuren nu eenmaal.”

De Gea verwerkte twee minuten voor de rust bij een 1-0 voorsprong een afstandsschot van Antonio Rüdiger niet goed. Daardoor kon Marcos Alonso van dichtbij scoren. Volgens Juan Mata waren de United-spelers down, maar blijven ze volledig achter hun keeper staan. ,,David staat wat mij betreft niet ter discussie. Hij was de beste speler van de afgelopen jaren. We hebben allemaal goede en slechte momenten in onze carrière, het belangrijkste is hoe we reageren. Ik heb 100 procent vertrouwen in hem, dat hebben we allemaal.”