United-eigenaar Glazer stapt snel in zijn auto na vraag over excuses aan United-fans

Serie A Karsdorp moet bij kwakkelend AS Roma afscheid nemen van trainer Fonseca

4 mei Rick Karsdorp krijgt komend seizoen bij AS Roma een nieuwe trainer. De Italiaanse club neemt na dit seizoen afscheid van de 48-jarige Portugees Paulo Fonseca. Hij is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Romeinse club. Daarvoor was hij drie jaar werkzaam bij het Oekraïense Sjachtar Donetsk.