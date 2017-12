United niet in beroep tegen schorsing: Pogba mist Manchester Derby

Robben laat duel met PSG nog aan zich voorbij gaan

11:10 Bayern München sluit de groepsfase van de Champions League dinsdag af zonder Arjen Robben. De Nederlandse aanvaller is nog herstellende van een spierscheurtje in zijn linkerbovenbeen. Robben liep afgelopen week al weer wat rondjes over het veld, maar hij ontbrak vandaag bij de groepstraining.