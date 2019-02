United rouwt om coach van 'class of 92'

Eric Harrison was de man achter de legendarische 'class of '92', een jeugdteam met onder anderen Gary en Phil Neville, David Beckham, Ryan Giggs en Paul Scholes. Die generatie bezorgde ManUnited aan het einde van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw tal van prijzen met de 'treble' (Premier League, FA Cup en Champions League) in 1999 als hoogtepunt.



Nadat Alex Ferguson in 1986 de baas was geworden bij Manchester United, haalde hij Harrison binnen om de meest beloftevolle spelers op te leiden. Onder diens leiding won United in 1992 de prestigieuze FA Youth Cup. "We zijn onze mentor kwijt, onze coach en de man die ons gevormd heeft", reageerde Gary Neville op het overlijden van Harrison, die al enkele jaren aan dementie leed. "Hij leerde ons hoe te spelen, nooit op te geven, hoe belangrijk het was je individuele gevechten te winnen en wat er nodig was om voor Manchester United te spelen. Eric, we zijn je alles verschuldigd.”