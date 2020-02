United-supporter Daragh (10) stuurt brief naar Klopp: ‘Verlies alsjeblieft’

Tot zijn grote verbazing kreeg Daragh deze week via de post antwoord van de Duitse oefenmeester. ,,Helaas, ik kan niet meewerken aan je verzoek’’, schreef Klopp. Hoe graag je ook wilt dat Liverpool verliest, het is mijn taak om er alles aan te doen om Liverpool te laten winnen. Daar maak ik miljoenen mensen blij mee, ik wil hen niet teleurstellen.’’



,,We hebben wedstrijden verloren in het verleden en dat zullen we in de toekomst ook gaan doen’’, vervolgde de Duitser. ,,Manchester United mag zich gelukkig prijzen met zo'n fan als jij.’’ Klopp sluit zijn brief in stijl af. ,,Ik hoop dat als we prijzen gaan winnen, je niet té teleurgesteld bent. Hoewel Liverpool en Manchester United rivalen zijn, hebben we ook veel respect voor elkaar. Dat is voor mij waar voetbal om draait.’’