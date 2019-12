United verrassend te sterk voor City in Manchester-derby

Het openingsdoelpunt viel in de 23ste minuut, na een heerlijke openingsfase, uit een penalty. Bernardo Silva kwam iets te lomp in en werkte Marcus Rashford tegen het gras. De aanvaller ging zelf klaarstaan voor de penalty en faalde niet. Een paar minuten later wist Anthony Martial de stand naar 0-2 te tillen en kwam City zelfs goed weg nadat de Fransman de score daarna niet wist uit te bouwen na een vlijmscherpe counter.



Op slag van rust beklaagde City zich nog om een beslissing van scheidsrechter Anthony Taylor om geen penalty toe te kennen na hands van Fred. Na de pauze was het woord aan Manchester City. De ploeg viel naar hartenlust aan, maar vond wonderbaarlijk genoeg pas vlak voor het einde een treffer. Nicolas Otamendi kopte hard raak uit een corner. City drukte daarna vol door, maar David De Gea hield zijn ploeg op de been.



Door de overwinning is de druk op de positie van trainer Ole Solskjaer afgenomen en klimt United naar de vijfde plek in de Premier League met 24 punten. City blijft derde met 32 punten en ziet Liverpool (46 punten) nog verder uit het zicht verdwijnen. Leicester City, de nummer twee, komt morgen in actie en kan de voorsprong op City vergroten tot zes punten.